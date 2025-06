Fumata nera al Teatro San Carlo non c' è l' accordo per il sovrintendente

Fumata nera al Teatro San Carlo: le speranze di un nuovo sovrintendente si spengono ancora una volta. Il Consiglio di Indirizzo, presieduto dal sindaco Gaetano Manfredi, non ha trovato l’accordo desiderato durante la riunione di stamattina. La musica sembra essersi interrotta, e il futuro della storica istituzione rimane incerto. Tuttavia, l’attesa continua: il CDI si riconvocherà a metà mese per tentare nuovamente di sintonizzarsi con le esigenze del teatro.

