Fuggì in scooter con Ramy per 8 chilometri | condannato per resistenza a pubblico ufficiale

Un episodio che ha acceso le cronache milanesi: Fares Bouzidi, coinvolto nella fuga a bordo dello scooter con Ramy Elgaml, è stato condannato a 2 anni e 8 mesi per resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Un caso che pone ancora una volta sotto i riflettori il tema della sicurezza e della giustizia, ricordandoci quanto sia importante rispettare le regole e collaborare con le forze dell’ordine. La sentenza segna un passo nel difficile cammino della legalità.

Fares Bouzidi è stato condannato a 2 anni e 8 mesi per resistenza aggravata a pubblico ufficiale dal gup di Milano Fabrizio Filice nel processo con rito abbreviato in cui era imputato per avere guidato lo scooter con cui lui e l'amico Ramy Elgaml fuggirono a un controllo casuale dei carabinieri a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: scooter - ramy - resistenza - pubblico

Milano, era amico di Ramy il 20enne Mahmoud morto in scooter: ha accelerato dopo aver visto la polizia - Milano piange la tragedia di Mahmoud, 20enne morto in scooter dopo aver accelerato al passaggio della polizia.

Era alla guida dello scooter su cui viaggiava Ramy Elgaml la notte dell’incidente. Fares Bouzidi è stato assolto dall’accusa di spaccio, ma domani dovrà presentarsi in tribunale per rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. Il 22enne era stato coinvolto nell’i Vai su Facebook

Caso Ramy Elgaml, l'amico che guidava lo scooter condannato a 2 anni e 8 mesi per resistenza a pubblico ufficiale; Fuggì in scooter con Ramy per 8 chilometri: condannato per resistenza a pubblico ufficiale; Caso Ramy, i pm chiedono 2 anni e 8 mesi per l'amico che guidava lo scooter durante la fuga. Sei carabinieri parti civili.

Caso Ramy Elgaml, l’amico che guidava lo scooter condannato a 2 anni e 8 mesi per resistenza a pubblico ufficiale - Oggi si è tenuta a Milano la prima udienza del processo per resistenza a pubblico ufficiale contro Fares Bouzidi, il 22enne che guidava lo scooter su ... Riporta fanpage.it

Caso Ramy, i pm chiedono 2 anni e 8 mesi per l'amico che guidava lo scooter durante la fuga. Sei carabinieri parti civili - La difesa del giovane invoca la “scriminante”, ossia la “causa di non punibilità”, prevista quando il pubblico ufficiale “ecce ... Secondo msn.com