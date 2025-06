Fugge da casa per andare a incontrare la coetanea conosciuta su Instagram in Puglia… Ritrovato da agenti Polfer fuori servizio Era partito dalla provincia di Roma

Una fuga improvvisa, un viaggio senza ritorno e un incontro online che rischia di finire in tragedia: questa è la storia del ragazzo partito da Roma e trovato a Foggia, spinto dalla voglia di incontrare una coetanea conosciuta su Instagram. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale la vigilanza e la consapevolezza nel mondo digitale. Scopriamo insieme come una decisione impulsiva può cambiare la vita in un istante.

Era scappato da casa ma è stato intercettato dagli agenti della polizia ferroviaria di Foggia. Il ragazzo, partito dalla provincia di Roma, è stato rintracciato lo scorso 19 giugno su un treno regionale, dopo essere stato segnalato come privo di biglietto. La fuga verso il Gargano: un incontro online che finisce con l'intervento delle forze dell'ordine. Il giovane, visibilmente confuso e spaventato, ha rivelato agli agenti di essere andato via da casa senza il permesso dei genitori. La sua destinazione era un piccolo paese del Gargano, dove avrebbe dovuto incontrare una ragazza conosciuta tramite il popolare social network Instagram.

