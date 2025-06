Fuga inseguimento in contromano e due arresti | notte da far west tra le vie di Milano

Notte da film d’azione tra le vie di Milano: inseguimenti, fughe in contromano e arresti rocamboleschi hanno scosso la città. La polizia locale si è trovata di fronte a una corsa sfrenata che ha coinvolto un SUV con quattro persone a bordo, culminata in un epilogo sorprendente. Questa notte, Milano ha vissuto un episodio che resterà nella memoria urbana, dimostrando ancora una volta quanto possa essere imprevedibile la vita in città.

Milano, 26 giugno 2025 – Non si sono fermati all'alt dando vita ad un inseguimento folle per le vie di Milano, fino a quando non sono stati bloccati e arrestati. È accaduto nel pomeriggio di ieri. Una pattuglia della polizia locale di Milano ha notato il veicolo, con 4 persone a bordo, in piazzale Lagosta e ha deciso di effettuare un controllo. Giambellino, 16enne alla guida di un suv fugge all'alt: inseguimento e incidente L'auto, però, non si è fermata all'alt ed è fuggita a grande velocità verso viale Zara, in contromano. Inseguiti dagli agenti, i quattro sono stati bloccati in viale Lunigiana.

