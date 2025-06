Fuga di gas nel centro di Napoli un morto e due feriti nel crollo causato dall’esplosione

Una drammatica notte scuote Napoli: una fuga di gas ha provocato un’esplosione devastante, causando il crollo di due solai in via Peppino De Filippo. Il bilancio è tragico: un morto e due feriti, tra cui una donna estratta dalle macerie. I vigili del fuoco sono al lavoro senza sosta per mettere in sicurezza l’area e soccorrere i superstiti. La città si stringe nel dolore e nella solidarietà, mentre si cerca di fare luce sulle cause di questa tragedia.

Notte di lavoro per i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e lo sgombero delle macerie provocate dallo scoppio e dal crollo di due solai in un palazzo di via Peppino De Filippo, all’angolo con via Foria a Napoli. Il bilancio e’ di un morto: Giovanni Scala di 57 anni e due feriti oltre ad alcune persone che si sono fatte medicare sul posto. I due feriti sono una donna estratta dalle macerie poco dopo il crollo, portata in ospedale in codice rosso prima all’ospedale Pellegrini poi trasferita all’ospedale del Mare e il marito, per il quale non e’ stato necessario il ricovero. Secondo quanto ricostruito lo scoppio sarebbe stato provocato da una fuga di gas in un deposito al piano terra, del palazzo antico, dove erano custodite anche bombole di gas. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

