Fuga di gas da un ristorante crolla edificio | un morto

Una tragica esplosione ha sconvolto Napoli, provocando un crollo e una vittima tra i residenti di Via Peppino De Filippo. La deflagrazione, probabilmente causata da una bombola del gas, ha lasciato dietro di sé distruzione e molte persone ferite. Le autorità sono al lavoro per chiarire le cause e prevenire future tragedie, mentre la comunità si stringe nel dolore e nella speranza di una rapida ricostruzione.

C’è una vittima nell’esplosione avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri in Via Peppino De Filippo, a Napoli: si tratta di un uomo di 57 anni che si trovava nello stabile parzialmente crollato a causa della deflagrazione. Una donna è invece rimasta gravemente ferita ed è stata portata in ospedale. Il marito e altre due persone sono state medicate sul posto. Le indagini sull’esplosione, causata probabilmente da una bombola del gas, vengono condotte dalla polizia. I vigili del fuoco hanno proseguito a lungo le operazioni di scavo per verificare l’eventuale presenza di altre persone sotto le macerie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fuga di gas da un ristorante, crolla edificio: un morto

In questa notizia si parla di: fuga - ristorante - crolla - edificio

Sestri Levante, auto finisce contro la veranda di un ristorante. Clienti in fuga dai tavolini | Foto - Sestri Levante - Momenti di panico sul lungomare quando un'auto è finita contro la veranda di un ristorante, costringendo i clienti a fuggire dai tavolini.

#Napoli #Via Foria Scoppia una bombola di gas ,crolla parte di un edificio adiacente,danni alle attivitĂ limitrofe. 4 estratti vivi ,una vittima,si... Vai su Facebook

Fuga di gas da un ristorante, crolla edificio: un morto; Napoli, esplosione per una fuga di gas in pieno centro. Crolla parte di una palazzina, un morto; Esplosione a Napoli per fuga gas: un morto e quattro feriti.

Fuga di gas da un ristorante, crolla edificio: un morto - C’è una vittima nell’esplosione avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri in Via Peppino De Filippo, a Napoli: si tratta di un uomo di 57 anni che si trovava nello stabile parzialmente crollato a causa de ... Da quotidiano.net

ULTIM’ORA/ Napoli, esplosione a via Foria: crolla edificio, qualcuno sotto le macerie | FOTO - Un’esplosione improvvisa ha scosso nel pomeriggio il quartiere di Borgo Sant’Antonio Abate, a Napoli, provocando il crollo di due piani di un edificio situato in via Peppino De Filippo, una traversa d ... Lo riporta msn.com