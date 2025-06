Fucile e coltelli sequestrati a Sansepolcro Un citernese arrestato

Durante una notte di controlli a Sansepolcro, i Carabinieri hanno intercettato un'auto sospetta e scoperto un vero e proprio arsenale clandestino: fucile, coltelli e altro materiale sequestrato. L’arresto del citernese, responsabile della fuga e del tentativo di eludere le verifiche, sottolinea l’importanza delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza pubblica. Una scoperta che scuote la comunità , ricordandoci quanto sia cruciale la vigilanza quotidiana.

Arezzo, 26 giugno 2025 – I Carabinieri di Sansepolcro, intorno alla mezzanotte, durante i controlli del territorio, hanno notato un’automobile sospetta aggirarsi per le vie di quel centro. A bordo vi era il solo conducente, che alla richiesta di documenti si è mostrato inizialmente calmo, ma successivamente, nel momento in cui è risultato che l’auto era sprovvista di copertura assicurativa obbligatoria, l’atteggiamento del quarantenne citernese mutava. Il comportamento, a questo punto appariva sospetto ai militari, che hanno deciso di approfondire il controllo, effettuando una perquisizione veicolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fucile e coltelli sequestrati a Sansepolcro. Un citernese arrestato

