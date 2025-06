Frosinone Le nuove competenze nell’era dell’AI per rimanere competitivi un successo per l' incontro

In questi tempi di rapida evoluzione tecnologica, acquisire nuove competenze nell’era dell’Intelligenza Artificiale diventa essenziale per mantenere un vantaggio competitivo. L’evento di Frosinone, presso l’Auditorium San Paolo, ha rappresentato un’occasione unica di confronto e crescita, segnando una tappa fondamentale nel percorso di innovazione. La serata ha acceso il dibattito su come le knowledge skills possano plasmare il futuro delle imprese e dell’intera società. Un successo che apre nuove prospettive per il domani.

Una nuova entusiasmante tappa per il viaggio dell’innovazione. Ieri sera, l’Auditorium San Paolo di Frosinone ha ospitato l’evento pubblico «Le nuove competenze nell’era dell’AI per rimanere competitivi», l’ultimo keynote della stagione promosso dalla Fondazione Innovation Bridge. “In questi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

