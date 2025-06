Frontini e Floris in strada Filante | Lavori più complessi del previsto ma stiamo evitando un' altra tragedia

In un contesto segnato da tensioni e sfide, Frontini e Floris difendono con fermezza gli interventi su Strada Filante, un'area complessa che, nonostante i lavori più lunghi del previsto, sta evitando una possibile tragedia. La sindaca Chiara Frontini risponde alle critiche, sottolineando come siano ingiuste in un momento in cui ogni sforzo è rivolto alla sicurezza e al benessere della comunità. È il tempo di unire le forze per progredire, non di dividerci.

"Strada Filante, è surreale “attaccare” un'amministrazione perché sta risolvendo, dopo decenni di interventi spot, un problema che potrebbe essere concausa di qualche altra tragedia. Come se nei giorni scorsi non ne avessimo vissute abbastanza". La sindaca Chiara Frontini risponde alle critiche. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

