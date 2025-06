Frode sui carburanti colpiti cinque imprenditori vicini alla ‘ndrangheta | sequestri per oltre 140 milioni

Un duro colpo alla frode sui carburanti e alla criminalità organizzata: cinque imprenditori reggini, vicini alla 'ndrangheta, hanno perso beni per oltre 140 milioni di euro. L’operazione "Andrea Doria" della Guardia di finanza ha sequestrato aziende, immobili e auto di lusso, smascherando un vasto giro illecito che si estende anche in Germania. Un esempio di come la lotta alla criminalità economica possa fare la differenza, proteggendo il mercato e i cittadini.

Confiscati oltre 140 milioni di euro a cinque imprenditori reggini legati alla ‘ndrangheta. I beni, tra cui 28 imprese attive anche in Germania, immobili, conti correnti e auto di lusso, sono stati sottratti nell’ambito dell’operazione "Andrea Doria", condotta dalla Guardia di finanza con il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

