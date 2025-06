Freud - L' ultima analisi al Teatro ai Colli

Nel cuore di un teatro ai Colli, mentre il mondo si avvia verso l'ombra della Seconda Guerra Mondiale, Freud e C.S. Lewis si incontrano per un confronto senza precedenti. Tra introspezione psicoanalitica e riflessioni teologiche, questi due giganti discutono sull’esistenza di Dio, mettendo in discussione le convinzioni e i segreti dell’animo umano. Un dialogo che svela le profondità dell’incertezza e della ricerca di senso in tempi tumultuosi.

Vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Sigmund Freud, giunto quasi alla fine della sua vita, decide di incontrare lo scrittore inglese C.S. Lewis, autore del ciclo di romanzi “Le cronache di Narnia”, ma anche teologo. Proprio con lui Freud vuole discutere riguardo l’esistenza di Dio, analizzando. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

