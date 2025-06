Frankenstein Junior ispira una nuova serie prodotta dal team di What We Do In The Shadows

Preparati a un rinnovato, esilarante Frankenstein Junior: FX sta sviluppando una nuova serie comedy ispirata al classico, con Taika Waititi alla regia del pilot e Mel Brooks come produttore esecutivo. Questo progetto promette di portare il celebre stile umoristico in una veste tutta nuova, coinvolgendo anche il talentuoso team di What We Do In The Shadows. La produzione si avvicina: l’attesa è ormai finita, e il mondo della comicità potrebbe presto fare un passo avanti rivoluzionario.

Mel Brooks sarà coinvolto come produttore di Very Frankenstein Junior, un nuovo show che verrà realizzato da FX con un pilot diretto da Taika Waititi. Frankenstein Junior sarà alla base di una nuova serie comedy in fase di sviluppo di cui FX sembra stia per ordinare la produzione del pilot. Mel Brooks avrebbe approvato il progetto e sarà coinvolto come produttore esecutivo in collaborazione con il team che ha portato al successo What We Do In The Shadows. I primi dettagli del progetto La serie ispirata a Frankenstein Junior sarà infatti scritta da Stefani Robinson, che ne sarà anche showrunner, mentre Taika Waititi sarà il regista del pilot di Very Young Frankenstein e Garrett Basch farà parte insieme a loro del team dei produttori.

