Franco Battiato | chi è Dario Aita l' attore siciliano scelto per interpretare il cantautore nel film Rai

Prepariamoci a rivivere la straordinaria vita di Franco Battiato attraverso un nuovo film dedicato, intitolato "Franco, il lungo viaggio". Dopo averlo ammirato in numerose fiction, Dario Aita, noto per le sue interpretazioni intense, sarà il protagonista che ci accompagnerà nel percorso musicale e umano del cantautore siciliano. L’attesa cresce: scopriamo insieme come questo progetto renderà omaggio a uno dei più grandi artisti italiani di sempre.

Annunciato ufficialmente all'Italian Global Series Festival chi sarà l'attore che interpreterà Franco Battiato nel film a lui dedicato: l'abbiamo già visto in molte fiction e in Parthenope di Paolo Sorrentino Si chiamerà Franco, il lungo viaggio e sarà il film che Rai Fiction dedicherà a Franco Battiato. Verrà presentato ufficialmente oggi all'Italian Global Series Festival, alla presenza della sceneggiatrice Monica Rametta, del produttore Leonardo Ferrara e l'attore, Dario Aita, scelto per interpretare il grande cantautore. Dove abbiamo già visto Dario Aita Qualche indiscrezione sulla sua partecipazione era già trapelata ieri, sulle pagine di CHI, nella rubrica firmata da Giuseppe Candela, ma l'ufficialità si è avuta soltanto oggi a Riccione nella cornice dell'IGSF. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Franco Battiato: chi è Dario Aita, l'attore siciliano scelto per interpretare il cantautore nel film Rai

