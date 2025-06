Francis Kaufmann contesa l’estradizione dalla Grecia

La saga di Francis Kaufmann si infittisce: il cittadino statunitense, coinvolto in una delicata disputa legale tra Grecia e Italia, si trova al centro di una contesa sull’estradizione. I magistrati romani lo accusano, ma la vicenda si complica ulteriormente, sollevando interrogativi sulla giurisdizione e sui diritti dell’individuo. Venerdì, su L'identità, approfondiamo i retroscena di questa intricata vicenda che tiene con il fiato sospeso l’opinione pubblica.

Si complica la vicenda del cittadino statunitense che i pm di Roma accusano: venerdì in edicola su L'identità

