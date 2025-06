Francia vento e pioggia nella notte | 100mila persone al buio

La Francia si è svegliata sotto un cielo tempestoso: vento e pioggia hanno causato blackout e tragedie, con due vite spezzate e decine di feriti. Le violente tempeste, con raffiche oltre i 130 km/h, hanno colpito duramente diverse regioni, lasciando circa 100.000 utenze senza energia. Un bilancio drammatico che ci ricorda quanto siano imprevedibili e potenti gli elementi della natura. E ora, bisogna riflettere su come affrontare queste emergenze.

È di 2 morti e 17 feriti il bilancio del maltempo che si è abbattuto sulla Francia nella notte con violente tempeste, lasciando senza elettricità circa 100mila utenze. Le vittime sono un 12enne morto a Piquecos, vicino Montauban, e un uomo morto nel dipartimento di Mayenne perché colpito da un albero mentre guidava un quad. Raffiche di vento superiori a 130 chilometri orari sono state registrate nel dipartimento di Allier e in quello di Côte d'Or. A Parigi una cinquantina di alberi sono stati abbattuti dal forte vento.

