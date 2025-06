Francia | Parigi ospita spettacolo di danza tradizionale cinese

Parigi si prepara a un evento unico: uno spettacolo di danza tradizionale cinese al maestoso Teatro della Torre Eiffel, il 24 giugno 2025. Immergetevi in un viaggio tra passato e presente attraverso movimenti eleganti e storie antiche, reinterpretate da talentuosi ballerini. Un’occasione imperdibile per scoprire la ricchezza culturale della Cina nel cuore della Francia, dove arte e tradizione si incontrano in un’atmosfera magica e coinvolgente. Vi aspettiamo per lasciarvi incantare.

Uno spettacolo di danza tradizionale cinese viene messo in scena al Teatro della Torre Eiffel di Parigi, in Francia, il 24 giugno 2025. Dei ballerini si esibiscono durante uno spettacolo di danza tradizionale cinese che va in scena al Teatro della Torre Eiffel di Parigi, in Francia, il 24 giugno 2025. Una ballerina si esibisce durante uno spettacolo di danza tradizionale cinese che va in scena al Teatro della Torre Eiffel di Parigi, in Francia, il 24 giugno 2025.

