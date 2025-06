Francia airbag difettoso esplode e uccide una donna Le autorità richiamano 2,5 milioni di auto

Lo scandalo degli airbag difettosi Takata, già protagonista di un enorme richiamo globale, si fa ancora più tragico: una donna francese di 37 anni perde la vita a causa di un airbag esploso durante un incidente. Le autorità francesi hanno ora ordinato il richiamo di ben 25 milioni di veicoli, puntando i riflettori sull’urgenza di garantire la sicurezza sulle strade e prevenire ulteriori tragedie. La sicurezza dei nostri veicoli deve essere sempre una priorità.

L’onda lunga dello scandalo degli airbag Takata – uno dei più grandi fornitori automotive giapponesi, fallito otto anni fa – miete un’altra vittima: una donna francese di 37 anni, rimasta uccisa in un incidente a bordo della sua Citroen C3 del 2014. La vettura è stata tamponata da un autocarro, che l’ha proiettata contro un muro. All’arrivo dei soccorsi la donna – che è deceduta pochi giorni dopo lo schianto – presentava ferite molto gravi al volto e, successivamente, un pezzo di metallo è stato rinvenuto nella sua laringe. Lesioni lievi, invece, per il passeggero che era in auto, il figlio tredicenne della donna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Francia, airbag difettoso esplode e uccide una donna. Le autorità richiamano 2,5 milioni di auto

