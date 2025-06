Francesco Martucci e Franco Pepe ai primi due posti di The Best Pizza Awards

Milano ha vibrato di eccitazione durante l’edizione 2025 dei The Best Pizza Awards, dove la provincia di Caserta ha conquistato il palcoscenico mondiale dell’arte bianca. Al primo posto, Francesco Martucci di I Masanielli si conferma campione per la seconda volta in tre anni, seguito da Franco Pepe, simbolo di eccellenza e innovazione. Questa vittoria celebra la straordinaria tradizione italiana, che continua a sorprendere e ad affascinare gli amanti della pizza...

