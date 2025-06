Francesco Gabbani Tour 2025 | date biglietti e info

Se sei un amante della musica di Francesco Gabbani, non puoi perderti il suo tour estivo 2025! Dal 7 luglio a Oristano fino all’atteso concerto all’Arena di Verona il 1° ottobre, il cantautore toscano ti porterà in un viaggio emozionante tra suoni e sensazioni. Scopri tutte le date, i biglietti e le info per vivere al massimo questa imperdibile avventura musicale. Continua a leggere per non perdere nessuna novità!

Dopo il successo del tour nei palazzetti, Francesco Gabbani torna a calcare i palchi di tutta Italia con il " Dalla tua parte summer tour 2025", al via il prossimo 7 lugli o. Un nuovo viaggio musicale che accompagnerà il pubblico per tutta l'estate e che culminerà in un appuntamento imperdibile: il concerto-evento all'Arena di Verona il 1° ottobre. Il tour prende il nome da " Dalla tua parte ", il suo sesto album in studio, uscito a febbraio, che ha già conquistato pubblico e critica.

