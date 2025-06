Francesco Facchinetti dice ‘basta ai tormentoni’ lo sfogo dell’ex Capitano Uncino | Manca la fame vera Manca l’urgenza E quando smetti di emozionarti…

Francesco Facchinetti lancia un appello appassionato: basta con i tormentoni estivi e la musica usa e getta. In un mondo musicale che corre veloce, il fondatore si chiede se abbiamo perso la vera passione, quella che dura nel tempo. È il momento di riscoprire l’autenticità e recuperare il gusto di emozionarsi davvero, perché solo così la musica potrà tornare a essere arte e non semplice intrattenimento momentaneo.

" Forse sono io, o forse è la musica. Sento che negli ultimi due anni è successo qualcosa di profondo. La musica è diventata come un panino da fast food: lo consumi, ti sembra buona, ma poi la dimentichi. Dopo sei mesi, nessuno si ricorda cosa stava ascoltando. Si pubblicano canzoni come si postano reel su Instagram. È tutto troppo veloce, troppo uguale": chi è l'illuminato sulla via di Damasco? Ebbene, Francesco Facchinetti. Il fondatore dell'agenzia NewCo nella quale rappresenta molti volti noti e altrettanti content creator e influencer, si sfoga sui social perché "negli ultimi due anni è successo qualcosa": ora, qualche cuore malvagio potrebbe pensare, per un attimo, ai tormentoni sfornati da Elettra Lamborghini quando proprio lo stesso Facchinetti la rappresentava ma l'ex Capitan Uncino ha messo le mani avanti: "Forse sono io, o forse è la musica".

