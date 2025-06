Francesco Billari statistico e rettore dell' Università Bocconi | La crescita demografica dipende dalle nostre scelte sull' immigrazione perché la natalità non cambierà velocemente l' immigrazione invece può cambiarla in tempi più stretti

Francesco Billari, stimato statistico e rettore dell’Università Bocconi, sottolinea un dato cruciale: la crescita demografica dipende dalle nostre scelte sull’immigrazione, più che dalla natalità. Mentre questa tarda a cambiare, l’immigrazione può essere adattata in tempi più rapidi, offrendo una via per affrontare il declino e l’invecchiamento della popolazione. È arrivato il momento di porci domande serie sul welfare e le politiche migratorie, come fanno altri Paesi da decenni.

A The Big Interview, il nuovo evento live di WIRED Italia che porta sul palco le menti straordinarie del nostro tempo si parla anche di figli che mancano e di un paese che invecchia. «Ci stiamo ponendo in ritardo le domande sul welfare che in Svezia si sono fatti fra le due guerre mondiali».

Francesco Billari, statistico e rettore dell'Università Bocconi: «La crescita demografica dipende dalle nostre scelte sull'immigrazione, perché la natalità non cambierà velocemente, l'immigrazione invece può cambiarla in tempi più stretti

