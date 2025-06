Francesco Acatullo se il campione d’Italia è anche un barbiere | storia di un pugile normale con volontà da campione

Francesco Acatullo, un campione d’Italia 232 con una storia da vero guerriero, dimostra che la passione e la volontà possono superare ogni ostacolo. Nonostante le numerose sconfitte, tra cui quelle contro i grandi nomi del pugilato, ha sempre mantenuto vivo il sogno di conquistare il titolo. Un pugile normale con una determinazione straordinaria, la sua storia ci insegna che la vera forza sta nel cuore. La sua tenacia lo ha portato fin qui, e il meglio deve ancora venire.

Il primo tentativo di Francesco Acatullo per diventare campione d’Italia risale a dieci anni fa, quando venne sconfitto da Andrea Scarpa ai punti per decisione unanime. Seguirono altre delusioni, sempre con la cintura tricolore in palio, contro Pasquale Di Silvio e Francesco Lomasto. Un anno fa, la sfida per il titolo dei pesi leggeri contro Giuseppe Carafa si concluse nuovamente con una sconfitta. Sembrava ormai che per il trentasettenne Acatullo non ci fosse più la possibilità di conquistare l’ agognato titolo, eppure, recentemente, è arrivata una nuova chance. Questa volta contro Arblin Kaba, che partiva favorito anche per averlo battuto anni prima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it