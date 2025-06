Francesca Albanese a The Big Interview | Indago su Israele perché è il paese occupante

Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite, si prepara a svelare il suo atteso rapporto sul conflitto israelo-palestinese, evidenziando le problematiche di occupazione e diritti umani. Con un occhio critico e deciso, mette in luce le sfide di un territorio conteso, mentre il fotoreporter Fabio Bucciarelli sottolinea l’importanza di contrastare l’indifferenza globale. Un racconto che ci invita a riflettere e ad agire.

🔗 Leggi su Wired.it

