Francavilla | Comune stanzia 210mila euro per manutenzione verde pubblico

Francavilla Fontana si impegna a valorizzare il suo patrimonio verde con un investimento di 210 mila euro. L’amministrazione comunale ha lanciato la gara d’appalto per affidare i servizi di manutenzione di parchi, giardini, scuole e aree pubbliche, puntando a creare ambienti più belli, sicuri e vivibili per tutti. “Abbiamo stanziato 210 mila euro –...

L’amministrazione comunale di Francavilla Fontana ha avviato la gara per l’affidamento dei servizi di manutenzione del verde pubblico presente in scuole, edifici di pubblica utilitĂ , parchi e giardini, nelle aiuole spartitraffico e lungo i cigli stradali. “Abbiamo stanziato 210 mila euro –. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

