fra beethoven e strauss il mito di zubin mehta

Fra Beethoven e Strauss si cela il mito di Zubin Mehta, una leggenda del podio, affiancato dalla stella nascente del violino Amira Abouzahra e dall’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, di cui Mehta è direttore emerito a vita. Questa sera, alle 21, al Pala De André di Ravenna, si inaugura uno degli eventi più attesi del Festival, un viaggio tra le meraviglie dell’Ottocento...

Una leggenda del podio, una stella nascente del violino e una delle orchestre italiane più apprezzate nel mondo: sono Zubin Mehta, la ventenne Amira Abouzahra e l’ Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino della quale Metha è direttore emerito a vita. Stasera, alle 21, saranno protagonisti i uno degli appuntamenti di punta di Ravenna Festival sul palcoscenico del Pala De André. Il programma della serata accosta l’alfa e l’omega dell’Ottocento sinfonico tedesco: il ’ Concerto per violino e orchestra in Re maggiore Op. 61 ’ di Ludwig van Beethoven, con Amira Abouzahra nella parte solista, e il poema sinfonico ’ Ein Heldenleben ’ (’Vita d’eroe’) di Richard Strauss (in questo caso è solista Salvatore Quaranta, spalla dei primi violini del Maggio), una delle pagine più sfolgoranti del compositore di Monaco di Baviera e un nuovo capitolo della riflessione di Ravenna Festival 2025 sul concetto di coraggio e la sua evoluzione nel tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it