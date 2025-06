FOTO James Franco in visita a Paduli | ospite del maestro Mimmo Paladino

James Franco, celebre attore e regista, sceglie di immergersi nell’anima artistica del Sannio, visitando il maestro Mimmo Paladino a Paduli. Invece di concedersi comfort moderni, opta per un’esperienza autentica tra arte e cultura, rafforzando il suo legame con il mondo creativo. Un incontro che sottolinea come l’arte possa essere il miglior modo per scoprire e vivere un territorio unico come il cuore del Sannio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Avrebbe potuto tuffarsi in piscina o rilassarsi in una spa. Magari fare un giro nel centro storico di Benevento carico di arte e luoghi sacri. Ed invece il primo risveglio sannita di James Franco è stato rivolto al maestro Mimmo Paladino. Un incontro tra cinema e arte nel cuore del Sannio. In occasione della sua partecipazione al BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, l’attore e regista statunitense James Franco ha fatto visita alla villa del celebre artista Mimmo Paladino, situata a Paduli. Insieme al suo entourage, l’attore americano si è regalato un momento riservato e suggestivo, lontano dai riflettori del festival, durante il quale Franco ha potuto ammirare da vicino l’universo creativo di uno dei massimi esponenti della Transavanguardia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ James Franco in visita a Paduli: ospite del maestro Mimmo Paladino

In questa notizia si parla di: james - franco - maestro - mimmo

Hey Joe: la spiegazione del finale del film con James Franco - Scopri la spiegazione del finale di "Hey Joe", il nuovo film diretto da Claudio Giovannesi con James Franco.

FOTO/ James Franco in visita a Paduli: ospite del maestro Mimmo Paladino; Per James Franco viaggio nel mondo del maestro Paladino; I film della Festa del Cinema 2024.

Festival Cinema Venezia 2016: il premio Fondazione Mimmo Rotella a James Franco, Jude Law e Paolo Sorrentino - Al Festival del Cinema di Venezia 2016 è stato consegnato il Premio della Fondazione Mimmo Rotella a James Franco per il film “In Dobious Battle”. Come scrive pinkblog.it

Venezia 73 - Il Premio Rotella a James Franco, Paolo Sorrentino e Jude Law - Cinematographe.it - Sabato 3 settembre alle ore 15:45, presso il Centurion Palace Hotel di Venezia (Dorsoduro, 173), sarà consegnato il Premio della Fondazione Mimmo Rotella. Riporta cinematographe.it