Foto hot e palpeggiamenti alla ex | patteggia 4 mesi

Una storia d’amore ormai conclusa da anni si trasforma in un incubo per la ex, perseguitata da messaggi e immagini osé indesiderate. La sua sofferenza culmina davanti al giudice, che decide di intervenire con fermezza. La sentenza ha imposto all’uomo una pena esemplare di quattro mesi di reclusione, sottolineando l’importanza di rispettare i confini personali e tutelare le vittime di comportamenti molesti.

Una storia d’amore finita, da anni, con lui che non si rassegna e comincia a perseguitare la ex compagna inviandole messaggi e fotografie del proprio organo sessuale e cercando insistentemente il contatto fisico, tentando di baciarla e palpeggiarla. Una vicenda che ieri mattina, davanti al giudice per le indagini preliminari Andrea Galanti, al pm Monica Gargiulo e agli avvocati della difesa e della parte offesa, è costata all’uomo un patteggiamento a 4 mesi con la condizionale per stalking, subordinato alla frequentazione di un programma annuale di recupero per uomini maltrattanti, e un parziale (per ora) risarcimento del danno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Foto hot e palpeggiamenti alla ex: patteggia 4 mesi

In questa notizia si parla di: mesi - palpeggiamenti - patteggia - uomini

“Dai, togliti le mutandine”: la pretesa del fotografo dei cantanti a Torino, che poi si spoglia davanti alla modella; Molestò due 18enni in stazione, patteggia 1 anno e 4 mesi; Palpeggia pazienti minorenni: tecnico radiologo condannato a 4 anni di carcere per violenza sessuale.

Foto hot e palpeggiamenti alla ex: patteggia 4 mesi - Un cinquantenne della Bassa Romagna dovrà però frequentare un programma annuale di recupero per uomini maltrattanti ... Segnala msn.com

Violenza sessuale in palestra. Baci rubati e palpeggiamenti. Istruttore patteggia 11 mesi - Il Resto del Carlino - Istruttore patteggia 11 mesi L’imputato ha 37 anni, la vittima 16 all’epoca dei fatti che risalgono al 2023. Riporta ilrestodelcarlino.it