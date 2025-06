FOTO Feltrinelli abbraccia Gianni Fiorellino | successo per la prima presentazione di Solo se c’è amore

Un’atmosfera vibrante e intima ha avvolto la Feltrinelli di Piazza dei Martiri, dove si è tenuta la prima presentazione del nuovo libro di Gianni Fiorellino, "Solo se c’è amore". Tra emozioni condivise e momenti di autentico coinvolgimento, il cantautore napoletano ha regalato ai presenti un’esperienza indimenticabile, dimostrando ancora una volta l’importanza di raccontare storie genuine. E così, tra applausi e abbracci, si è aperto un nuovo capitolo di passione e talento.

Tempo di lettura: 2 minuti In una cornice elegante e accogliente, con un’organizzazione impeccabile curata nei minimi dettagli, si è svolta oggi alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri la prima presentazione ufficiale del libro Solo se c’è amore, scritto dal cantautore napoletano Gianni Fiorellino. Numerose le persone accorse per incontrare l’artista, che ha accolto con calore il pubblico tra domande, foto e abbracci. La presentazione, moderata dal giornalista, autore televisivo e radiofonico Gino Aveta, si è trasformata in un vero e proprio viaggio emozionale nelle pagine del libro. Fondamentale il supporto di Milena Cozzolino, responsabile relazioni con il territorio per Feltrinelli, che ha contribuito alla riuscita di un evento che ha saputo coniugare letteratura, musica e sentimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Feltrinelli abbraccia Gianni Fiorellino: successo per la prima presentazione di Solo se c’è amore

In questa notizia si parla di: feltrinelli - gianni - fiorellino - prima

“C’è una nuova generazione di lettori che socializza attraverso i libri” dice Gianni Giannantonio della libreria Feltrinelli - 8220C'è una nuova generazione di lettori che socializza attraverso i libri," afferma Gianni Giannantonio della libreria Feltrinelli.

PREMIO GIANNI RAVERA 2025: PRESENTA CARLO CONTI CON UN CAST STELLARE Stasera, domenica 22 giugno alle ore 21, nello stadio comunale di Castelraimondo, in provincia di Macerata, torna il prestigioso e attesissimo Premio Ravera, "Una canz Vai su Facebook

Feltrinelli Piazza dei Martiri abbraccia Gianni Fiorellino: successo per la prima presentazione di Solo se c’è amore.

L'Estate di Fiorellino, trionfo 'Rock Show' e un romanzo - out, un tour nazionale in programmazione, il primo romanzo che sarà presentato a Sanremo il 1 luglio: successo per Gianni Fiorellino e il suo Rock Show dedicato a Pino Dan ... Da ansa.it

In 5mila all'Arena Flegrea per Gianni Fiorellino in versione rock/metal. "Esperimento riuscito" - Grande successo ed ennesimo sold out per il musicista napoletano che per questa singolare serata ha reinterpretato in ... napoli.repubblica.it scrive