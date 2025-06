Forte odore di gas nel Milanese intervengono diverse unità dei vigili del fuoco | cosa sta succedendo

Un intenso odore di gas sta allarmando i residenti dei comuni milanesi di Basiano, Pessano con Bornago, Cambiago, Gessate e Malatesta. Sul luogo sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, tra cui il nucleo specializzato Nbcr, per investigare e tutelare la sicurezza pubblica. La situazione è sotto controllo, ma ancora in evoluzione. Ecco cosa sta succedendo e quali sono le misure adottate per garantire la tranquillità della zona.

Alle prime ore di questa mattina alcuni cittadini residenti nei comuni di Basiano, Pessano con Bornago, Cambiago, Gessate, Malatesta e Basiano, hanno segnalato un forte odore di gas sprigionatosi nell'aria. Sul posto sono intervenute diverse unità dei vigili del fuoco e il nucleo specializzato Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico). Ecco cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

