Forte dei Marmi sfreccia sulla ciclabile con la bici elettrica truccata Scatta multa da 6000 euro

Forte dei Marmi, noto paradiso balneare, ha fatto parlare di sé per un episodio che mette in luce i rischi della velocità eccessiva in aree pedonali. Un giovane di 24 anni, con una bici elettrica "potenziata", ha sfrecciato sulla pista ciclabile del lungomare, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. La sua corsa spericolata si è conclusa con una sanzione salata di 6000 euro. La sicurezza prima di tutto: un richiamo importante a rispettare le regole.

Forte dei Marmi (Lucca), 26 giugno 2025 – Bicicletta elettrica truccata, velocità folle, pista ciclabile sul lungomare sempre molto frequentata. Tre indizi che non potevano essere trascurati dalla polizia municipale di Forte dei Marmi. Così un giovane di 24 anni è finito nei guai e dovrà pagare una sanzione di 6000 euro. Il 24enne è stato notato da una pattuglia motociclistica della polizia locale mentre con la sua fat-bike, modello chiamato così per via degli pneumatici extra-larghi, procedeva troppo spedito. Durante l'ispezione del mezzo da parte degli agenti è emerso che sul manubrio era installata una manopola in grado di azionare il motore elettrico senza bisogno di pedalare: una modifica che trasformava la bicicletta a pedalata assistita in un vero e proprio ciclomotore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Forte dei Marmi, sfreccia sulla ciclabile con la bici elettrica truccata. Scatta multa da 6000 euro

