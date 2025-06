Forte dei Marmi sfreccia sul lungomare con bici elettrica truccata | inseguimento e multa da capogiro

Forte dei Marmi, un incantevole angolo di Toscana, si trasforma in scena di un inseguimento mozzafiato: una bici elettrica truccata corre come uno scooter lungo il lungomare, attirando l’attenzione della polizia municipale. La corsa sfrenata si conclude con una maxi multa da oltre 6.000 euro per il giovane conducente. Un episodio che dimostra come anche in paradiso la legge non scherza. Abbonati a DayItalianews per scoprire tutti i dettagli e le storie più incredibili!

Inseguimento sul lungomare: bici elettrica corre come uno scooter. Una bici elettrica truccata che viaggiava a velocità anomale sul lungomare di Forte dei Marmi ha attirato l'attenzione della polizia municipale, dando il via a un inseguimento che si è concluso con una maxi multa da oltre 6.000 euro per il giovane conducente. Gli agenti motociclisti del comune toscano, insospettiti dalla velocità del mezzo a due ruote, sono intervenuti prontamente. Dopo aver fermato il ciclista, un 24enne residente a Massa (MS), hanno scoperto che la sua bicicletta era stata modificata illegalmente.

