Formula 1 tutti i numeri La sosta vale 90mila euro Staccate oltre 300 multe

Il Gran Premio di Formula 1 porta con sé più che adrenalina e luci sfavillanti: genera un flusso economico imponente, con circa 90.000 euro ricavati dalla sosta a pagamento e oltre 300 multe staccate, per un totale di circa 90.000 euro di incassi nelle casse comunali tramite Area Blu durante il weekend del 16-18 maggio. Un dato impressionante che rivela come l'evento non sia solo spettacolo, ma anche un potente motore economico per la città.

Novantamila euro circa. È quanto valgono gli incassi della sosta a pagamento in città durante il Gran premio di Formula 1. O meglio, a tanto ammonta l’entrata per le casse comunali (tramite la società Area Blu ) durante l’ultima gara disputata in riva al Santerno nel weekend del 16-18 maggio con oltre 240mila presenze nei tre giorni. Il dato si ottiene sommando tra di loro innanzitutto gli introiti garantiti dalle numerose aree di parcheggio straordinarie allestite per l’occasione: 11.249 euro il venerdì, 21.661 euro il sabato e 42.447 euro la domenica. Il totale fa 75.357 euro. A questi bisogna poi aggiungere i circa 12. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Formula 1, tutti i numeri. La sosta vale 90mila euro. Staccate oltre 300 multe

In questa notizia si parla di: euro - formula - sosta - oltre

Marcia Formula Uno all'autodromo di Monza: 7.000 partecipanti e 137mila euro in beneficenza - Un’immensa passione e solidarietà si sono unite sulla pista dell’Autodromo di Monza, dove la 45ª Marcia Formula Uno ha riunito quasi 7.

Ecco la programmazione all'Arena cinema nel Parco di Villa Ghirlanda. Lunedì 23 Giugno 2025, ore 21.30 DIAMANTI ingresso unico a euro 3,50 Martedì 24 Giugno 2025, ore 21.30 UNA FIGLIA ingresso unico a euro 3,50 Vi aspettiamo!!! E' poi online il sito Vai su Facebook

Max Pezzali a Imola, la carica degli 80mila. Sosta e ingressi: ecco la mappa; Modifiche al codice della strada: sanzioni più inflittive e novità apportate dal Governo (riforma della Legge n. 177/2024); Sostano in parcheggio per due ore, ma il ticket costa 17.000 euro: errore in Francia.

Formula 1, tutti i numeri. La sosta vale 90mila euro. Staccate oltre 300 multe - È quanto valgono gli incassi della sosta a pagamento in città durante il Gran premio di Formula 1. Scrive ilrestodelcarlino.it

Ascoli, sosta a pagamento: arriva la stangata. Stop allo sforamento, arrivano le multe fino a 100 euro - MSN - oltre a una penale di 2 euro (se pagata entro 48 ore) o di 5 euro (entro 96 euro), dopodiché finora scattava una multa da 29,70 euro. Secondo msn.com