Formula 1 GP Austria | gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e streaming

Preparati a vivere l’adrenalina del Gran Premio d’Austria 2025! Scopri gli orari di prove libere, qualifiche e gara, e dove seguire tutto in diretta: su TV8, Sky e sulle piattaforme streaming. Non perdere neanche un istante di questa emozionante tappa del mondiale di Formula 1, che promette sorprese e spettacolo sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg. Continua a leggere per tutti i dettagli e non mancare all’appuntamento con la velocità!

Gli orari del Gran Premio d'Austria della Formula 1 2025: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche e gara della F1 sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Formula 1, Dino Beganovic al volante della Ferrari SF-25 nelle FP1 del GP d’Austria: nuovo test per il talento della Ferrari Driver Academy - Ferrari rivela un volto promettente con Dino Beganovic, giovane talento svedese della Ferrari Driver Academy, che ha preso il volante della SF-25 di Charles Leclerc nelle FP1 del GP d’Austria 2025 a Spielberg.

Ecco gli orari e programmi TV : - del Gran Premio d'Austria di Formula 1 - del GP d'Olanda, decima tappa della MotoGP

