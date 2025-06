Formiche celebra ciò che ci unisce Chi c’era e cosa si è detto alla Festa delle istituzioni

Tra le luci di una terrazza che abbraccia la città eterna, più di cinquecento volti si sono riuniti per celebrare il valore dell’unità e del dialogo. La “Festa delle Istituzioni”, firmata da Formiche, ha ricordato che, nonostante le sfide, ciò che ci unisce è più forte di tutto. Tra confronti e riconoscimenti reciproci, si apre un percorso di speranza e collaborazione. Sul palco, il presidente del Senato ha...

Una terrazza che guarda la città eterna, più di cinquecento volti delle istituzioni, della politica, della diplomazia e dell’economia che si ritrovano per dirsi che, nonostante tutto, c’è ancora qualcosa che tiene insieme. La “Festa delle Istituzioni. Per celebrare ciò che ci unisce”, firmata da Formiche, ha provato a indicare un sentiero: quello del confronto, del dialogo, del riconoscimento reciproco. Sul palco, il presidente del Senato Ignazio La Russa, che lancia un invito alla responsabilità: “In un momento così complicato per il mondo, serve mettere tra parentesi le divisioni per cercare un linguaggio comune”. 🔗 Leggi su Formiche.net