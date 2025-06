Formazioni ufficiali Juve Manchester City | le scelte di Tudor per l’ultimo match del girone al Mondiale per Club

La sfida tra Juventus e Manchester City si avvicina, e le formazioni ufficiali svelano le strategie di Tudor per questa importante occasione del Mondiale per Club. Con la Juve già qualificata agli ottavi, ogni mossa potrebbe fare la differenza nel determinare il primo posto nel girone. Ecco tutti i dettagli sulle scelte dei due allenatori e cosa aspettarci da questa emozionante partita. La tensione è alle stelle, e il risultato potrebbe cambiare gli equilibri del torneo.

Formazioni ufficiali Juve Manchester City: le scelte di Tudor per la sfida del Mondiale per Club. Tutti i dettagli sul match. La Juve torna in campo consapevole di essere già agli ottavi del Mondiale per Club. I bianconeri affrontano il Manchester City per conquistare il primato del girone che aiuterebbe sicuramente a trovare una parte di tabellone più abbordabile. Di seguito le formazioni ufficiali del match. JUVE MANCHESTER CITY LIVE JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa, Locatelli, McKennie, Kostic; Nico Gonzalez, Koopmeiners; Vlahovic. All. Tudor. A disp. Pinsoglio, Daffara, Garofani, Gatti, Thuram, Conceicao, Kolo Muani, Yildiz, Adzic, Kostic, Weah, Rugani, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Nunes,Akanji, Ruben Dias, Ait-Nouri; Reijnders, Rodri; Savinho, Bernardo Silva, Doku; Marmoush. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com