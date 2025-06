Formazioni Juve Manchester City | uno di loro partirà titolare c’è la sorpresa! Tudor fa questo annuncio ecco chi scenderà in campo ad Orlando

La sfida tra Juventus e Manchester City si avvicina, e tra le novità di formazione spicca una sorpresa di Tudor che potrebbe rivoluzionare le carte in tavola. Con il calcio internazionale che infiamma gli animi, la domanda è: chi scenderà in campo come titolare? La risposta arriva direttamente dalla conferenza stampa della vigilia, dove il tecnico svela le sue strategie per questa importante partita. Resta con noi per scoprire tutte le indiscrezioni e le line-up ufficiali!

Formazioni Juve Manchester City: uno di loro partirà titolare, c’è la sorpresa! Tudor fa questo annuncio nella conferenza stampa della vigilia. Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juve e Manchester City, valevole per l’ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Di seguito le sue dichiarazioni sulle possibili scelte in vista del match contro la squadra di Guardiola. FORMAZIONE JUVE MANCHESTER CITY – « Locatelli, Koopmeiners e Gatti? Qualcuno, tra loro, giocherà titolare ». LA CONFERENZA STAMPA DI TUDOR PER JUVE MANCHESTER CITY .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Formazioni Juve Manchester City: uno di loro partirà titolare, c’è la sorpresa! Tudor fa questo annuncio, ecco chi scenderà in campo ad Orlando

