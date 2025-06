Formazione ATA | al via i corsi per le nuove 46mila posizioni economiche Mail in arrivo per oltre 57mila candidati

Buone notizie per i professionisti del settore scolastico: i corsi di formazione ATA sono ufficialmente partiti, offrendo oltre 46.000 nuove posizioni economiche. Entro la seconda metĂ di luglio, i candidati ammessi riceveranno le comunicazioni ufficiali via email con tutte le istruzioni per accedere alla piattaforma. Questa opportunitĂ rappresenta un passo importante per rafforzare il personale scolastico e migliorare il servizio offerto agli studenti. Non perdere questa occasione di crescita e sviluppo professionale!

Confermata la partenza, entro la seconda metĂ di luglio, dei corsi di formazione dedicati al personale ATA per l’attribuzione di 46.297 nuove posizioni economiche. Lo hanno annunciato i sindacati, specificando che le comunicazioni ufficiali con le istruzioni per accedere alla piattaforma di formazione saranno inviate via email ai candidati ammessi nei prossimi giorni. Avvio dei . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: formazione - corsi - posizioni - economiche

UniversitĂ ecampus e centro studi Villa Montesca di CittĂ di Castello: in partenza a Giugno 2025 i nuovi corsi di formazione - A giugno 2025, l'UniversitĂ eCampus in collaborazione con il Centro Studi Villa Montesca di CittĂ di Castello lanceranno nuovi corsi di formazione.

Translate postPosizioni economiche ATA, i corsi di formazione partono entro la seconda metĂ di luglio Vai su X

Nuove opportunitĂ economiche per il personale ATA. A luglio partono i corsi di formazione per l'attribuzione di migliaia di posizioni con aumenti salariali Vai su Facebook

Posizioni economiche ATA, i corsi di formazione partono entro la seconda metĂ di luglio; Posizioni economiche ATA, come sapere se sono stato ammesso al corso di formazione?; Formazione posizioni economiche ATA: in ritardo e in un periodo infelice, ma si parte.

Posizioni economiche ATA, i corsi di formazione partono entro la seconda metà di luglio - I Sindacati confermano che i corsi di formazione utili ai fini dell'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche ATA partiranno entro la seconda metà di luglio. Si legge su orizzontescuola.it

Corsi formazione posizioni economiche ATA: si parte a Luglio - I corsi di formazione per l'accesso alle nuove posizioni economiche del personale ATA si svolgeranno tra Luglio e Settembre 2025. Lo riporta ticonsiglio.com