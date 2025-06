Fori Imperiali a Roma sotto alle stelle | orari costo del biglietto e come prenotare

Scopri l’incanto di immergerti nell’atmosfera magica dei Fori Imperiali di notte, sotto un cielo stellato. Un’esperienza unica per rivivere la storia millenaria di Roma in un contesto suggestivo e affascinante. Ecco tutto quello che devi sapere su date, orari, prezzi e modalità di prenotazione per vivere questa emozionante avventura tra le meraviglie dell’antica Roma. Continua a leggere.

Tornano le visite dell'area archeologica dei Fori Imperiali sotto le stelle per ammirare la Roma antica. Ecco tutte le info su giorni, orari, costo del biglietto e come prenotare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Antica Roma sotto le stelle: tornano le passeggiate serali ai Fori Imperiali https://viaggioff.it/antica-roma-sotto-le-stelle-tornano-le-passeggiate-serali-ai-fori-imperiali/… Looking to avoid the crowd?This is the best solution! #coliseum #Roma #montipalacehotel Vai su X

Un viaggio nel cuore della Roma antica, da vivere sotto il cielo d’estate. Con l’arrivo dell’estate, tornano le suggestive passeggiate serali nell’area archeologica dei Fori Imperiali: un’occasione speciale per riscoprire la storia di Roma sotto la luce delle stelle. D Vai su Facebook

Roma, fino al 28 settembre sarà possibile visitare di sera i Fori Imperiali - Fino al 28 settembre ogni sera di venerdì, sabato e domenica, dalle 19. Segnala lanotiziaoggi.it