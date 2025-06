Fordow come Hiroshima

Il mondo osserva con crescente preoccupazione gli sviluppi del conflitto tra Stati Uniti e Iran, dopo l’attacco a Fordow, paragonato da Trump a Hiroshima e Nagasaki. Un’azione che ha segnato una svolta decisiva, lasciando il sito nucleare iracheno irreparabilmente compromesso. Mentre si cerca di fare chiarezza sulle vere conseguenze di questa operazione, la stabilità della regione e le ripercussioni internazionali restano in bilico. La domanda ora è: quali saranno le prossime mosse?

"Il raid a Fordow ha messo fine alla guerra, essenzialmente è stata la stessa cosa di Hiroshima e Nagasaki. Dentro è tutto collassato, i tunnel sono crollati, nessuno può entrare". Con queste parole il presidente statunitense Donald Trump cerca di fare chiarezza sul giallo che è nato intorno agli attacchi realizzati nei giorni scorsi dagli Stati Uniti ai siti nucleari iraniani. Nelle ultime ore, infatti, mentre resiste il cessate il fuoco tra le parti, sia la Cnn che il New York Times, citando anche un rapporto segreto della Defense intelligence agency, hanno sostenuto che i raid a Fordow, Natanz ed Esfahan non abbiano causato il crollo delle strutture sotterranee, ma solo sigillato due ingressi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Fordow come Hiroshima"

