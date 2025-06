Forbidden fruit | scandali e potere nella nuova turcata glamour di canale 5

Preparati a immergerti in un mondo di scandali, passioni e giochi di potere con "Forbidden Fruit", la nuova intrigante soap turca in arrivo su Canale 5. Dopo il successo di "Tradimento", questa produzione promette di catturare gli spettatori con storie avvolgenti e colpi di scena irresistibili. Il debutto è fissato per il 30 giugno 2025: non perderti questa esperienza televisiva che ti terrà incollato allo schermo!

Una nuova produzione televisiva sta per arrivare nel palinsesto di Canale 5, pronta a catturare l’attenzione degli spettatori con un mix di intrighi, passioni e dinamiche di potere. Dopo la pausa estiva dedicata a “Tradimento”, i telespettatori potranno scoprire le vicende di una soap opera turca che promette di mantenere alta l??™attenzione per molte settimane. La trasmissione, intitolata Forbidden Fruit, debutta il 30 giugno 2025 alle ore 14:10, portando sul piccolo schermo storie avvincenti ambientate nell??™elegante mondo dell??™alta societ? di Istanbul. trama e anticipazioni di forbidden fruit. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Forbidden fruit: scandali e potere nella nuova turcata glamour di canale 5

In questa notizia si parla di: forbidden - fruit - potere - canale

Anticipazioni Forbidden Fruit, Puntate Turche: Alihan Lascia Zeynep! - Le anticipazioni di Forbidden Fruit, la nuova soap turca in onda su Canale 5, ci svelano un turbine di emozioni che cattura il pubblico questa estate.

Forbidden Fruit, la nuova soap opera turca, debutterà su Canale 5 il 30 giugno, intrattenendo il pubblico durante l'estate nel primo pomeriggio. Oggi, durante La forza di una donna, è stato presentato il primo promo ufficiale, suscitando l'entusiasmo tra i fan. La Vai su Facebook

L'ultima puntata della serie Tradimento si avvicina e il cast arriva in Italia per incontrare i fan; Con la pausa estiva di Tradimento nel day time di Canale 5 debutta la nuova serie turca Forbidden Fruit; La Forza di una Donna e Forbidden Fruit: le due nuove soap turche dell'estate di Canale 5.

Forbidden Fruit: di cosa parla la nuova soap turca di Canale 5 - Con un mix esplosivo di amore, inganni e rivincite personali, Forbidden Fruit ... Si legge su ciakgeneration.it

Debutto di Forbidden fruit su Canale 5: trama e sviluppi dal 30 giugno al 4 luglio - Forbidden fruit debutta su Canale 5 il 30 giugno con la storia delle sorelle Yildiz e Zeynep, tra intrighi familiari, ambizioni contrastanti e relazioni complicate con Alihan, Ender e Halit. Secondo gaeta.it