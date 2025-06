Forbidden fruit anticipazioni dal 30 giugno al 4 luglio | Yildiz diventa una pedina nei piani di Ender

Preparati a lasciarti catturare dalle intense emozioni di Forbidden Fruit, il nuovo serial turco in arrivo su Canale 5 dal 30 giugno. Mentre Tradimento si prende una pausa estiva, il palinsesto si arricchisce di un racconto avvincente di passioni, segreti e intrighi. Nel cuore delle prime puntate, Yildiz si troverà coinvolta in un complotto orchestrato da Ender, che la utilizzerà come pedina per i suoi piani ambiziosi. Cosa succederà alle due sorelle? Scopriamolo insieme.

Forbidden fruit è pronta a fare il suo debutto su Canale 5. A partire dal 30 giugno potremmo tuffarci nelle avvincenti trame di questo nuovo serial turco, chiamato a “rimpiazzare” Tradimento (che si prende una pausa estiva) nel daytime della rete ammiraglia Mediaset. Cosa accadrà nei primi episodi, in onda dal 30 giugno al 4 luglio? Scopriamolo insieme. Forbidden fruit, trame al 4 luglio. Yildiz e Zeynep sono due sorelle che condividono non solo la casa, ma anche le sfide della vita. Anche se tra di loro c’è un legame speciale, sono molto diverse: Yildiz ha grandi sogni di riscatto sociale, mentre Zeynep è una donna che tiene saldi i suoi principi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forbidden fruit, anticipazioni dal 30 giugno al 4 luglio: Yildiz diventa una “pedina” nei piani di Ender

In questa notizia si parla di: forbidden - fruit - giugno - anticipazioni

Anticipazioni Forbidden Fruit, Puntate Turche: Alihan Lascia Zeynep! - Le anticipazioni di Forbidden Fruit, la nuova soap turca in onda su Canale 5, ci svelano un turbine di emozioni che cattura il pubblico questa estate.

Ecco le #Anticipazioni di #forbiddenfruit in onda dal 30 giugno al 4 luglio 2025 su Canale 5 Vai su Facebook

Forbidden Fruit, le trame dal 30 giugno al 4 luglio: nuova serie turca Canale 5; Tradimento, l'ultima puntata il 27 giugno poi arriva Forbidden Fruit: la trama della nuova serie turca in onda su Canale5; Tradimento, anticipazioni dal 22 al 27 giugno: la fine di Ipek dopo il finto suicidio, grave incidente per Kahraman.

Forbidden fruit, anticipazioni dal 30 giugno al 4 luglio: Yildiz diventa una “pedina” nei piani di Ender - Yildiz viene assunta da Ender, che vuole trasformarla in pedina per i suoi piani: trame degli episodi Forbidden fruit in onda dal 30 giugno al 4 luglio. Segnala superguidatv.it

Forbidden Fruit Anticipazioni dal 30 giugno al 4 luglio 2025: Yildiz accetta di sedurre Halit per soldi - Scopriamo insieme le Anticipazioni di Frobidden Fruit, la nuova soap in onda su Canale 5. Secondo msn.com