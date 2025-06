Football americano tutto pronto per l’Italian Bowl | i Dolphins sfidano i Guelfi negli States

Il grande giorno è alle porte: gli appassionati di football americano italiani sono pronti a vivere un’esperienza indimenticabile. I Dolphins e i Guelfi si sfideranno nella tanto attesa Italian Bowl, il climax della stagione IFL, che quest’anno si svolgerà ancora una volta negli Stati Uniti, a Toledo, Ohio. Un’occasione unica per tifosi e giocatori di vivere l’emozione di una finale internazionale. E ora, scopriamo insieme cosa ci aspetta in questo epico incontro.

Siamo pronti per vivere l'ultimo attesissimo atto della stagione. L'IFL – Italian Football League infatti sta per eleggere la sua "regina" e lo farà ancora una volta fuori dai confini del nostro Stato. La finale del campionato, infatti, si disputerà ancora una volta negli Stati Uniti. Ma, come sempre, andiamo con ordine. L'Italian Bowl, la finale della stagione, si disputerà (come accaduto due anni or sono) a Toledo nell'Ohio (Stati Uniti) e vedrà di fronte i Dolphins Ancona ed i Guelfi Firenze. Le due squadre che hanno dominato la stagione. Le più forti. Non potevamo aspettarci una finale migliore sotto questo punto di vista.

