Foodmetti Baladin Open Garden | ecco chi saranno gli ultimi ospiti presenti all’evento

Mancano solo due giorni all’inizio dell’evento dell’estate 2025 in cui si condensano il mondo dei fumetti e dell’arte, con la goliardia e la serenità di un buon pasto in compagnia, tra cibo e una birra artigianale fresca. Il 28 e 29 giugno al Baladin Open Garden di Piozzo si dà il via a Foodmetti Baladin Open Garden, il progetto che nasce dalla collaborazione tra realtà quali Foodmetti – Artisti delle Tavole (un progetto che unisce due linguaggi universali, il cibo e il fumetto, dando vita a eventi, performance, mostre che collegano questi due mondi), Lucca Comics & Games e il Birrificio Agricolo Baladin, uno dei più importanti birrifici artigianali d’Italia, attivo fin dal 1996 e vero e proprio pioniere del settore. 🔗 Leggi su Screenworld.it