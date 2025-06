Fonti mediche raid Israele a Gaza i morti aumentano a 31

La situazione a Gaza si aggrava ancora, con il bilancio delle vittime che ora si attesta ad almeno 31, tra cui civili e sfollati innocenti. Gli attacchi israeliani continuano a devastare un territorio già fragile, lasciando dietro di sé un pesante fardello di lutto e distruzione. La comunità internazionale osserva in apprensione, mentre la crisi umanitaria si intensifica. In questo scenario drammatico, ogni minuto conta per cercare di portare aiuto e speranza.

E' salito ad almeno 31 il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani odierni nella Striscia di Gaza: lo hanno reso noto fonti negli ospedali del territorio, come riporta Al Jazeera. Il totale include tre persone uccise mentre aspettavano gli aiuti umanitari vicino ai punti di distribuzione, nove persone morte nel bombardamento di una scuola che ospitava sfollati nel quartiere Sheikh Radwan di Gaza City, due persone uccise in un bombardamento del quartiere di Zeitoun a Gaza City e una uccisa in un attacco a Jabalia, più a nord. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fonti mediche, raid Israele a Gaza, i morti aumentano a 31

In questa notizia si parla di: gaza - fonti - mediche - raid

Medioriente: fonti mediche, almeno 75 morti dopo attacchi su gaza - Nel cuore del Medio Oriente, l'ultimo escalation nei conflitti tra Israele e Gaza ha provocato almeno 75 vittime tra i civili, secondo fonti mediche.

Nuovi raid di Israele sulla popolazione civile a Gaza. Il 24 giugno sono morte almeno 86 persone, di cui 56 in fila per gli aiuti alimentari, a causa... Vai su Facebook

Fonti mediche, raid Israele a Gaza, i morti aumentano a 31; Gaza, almeno 21 morti nei raid di Israele su scuola e centro aiuti; Fonti mediche, raid Israele a Gaza, i morti aumentano a 31.

Fonti mediche, raid Israele a Gaza, i morti aumentano a 31 - E' salito ad almeno 31 il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani odierni nella Striscia di Gaza: lo hanno reso noto fonti negli ospedali del territorio, come riporta Al Jazeera. Da quotidiano.net

Raid di Israele a Gaza, 31 morti. Hamas: si intensificano i negoziati. Media, la Siria non esclude un accordo di pace con Tel Aviv - Almeno 31 persone sono state uccise questa mattina nel corso di attacchi israeliani nella Striscia di Gaza: lo riporta Al Jazeera, che cita fonti mediche. Lo riporta ilsole24ore.com