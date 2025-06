Fondo affitto 2025 fino a 2mila euro per le famiglie in difficoltà

Dal 15 ottobre 2025, le famiglie in difficoltà residenti a Bologna avranno l’opportunità di richiedere un contributo fino a 2.000 euro per l’affitto, grazie al Fondo Affitto 2025 regionale. Un sostegno concreto per alleviare le sfide quotidiane e garantire una stabilità abitativa. Non lasciarti sfuggire questa occasione: scopri come partecipare e assicurati il tuo aiuto economico. La tua casa merita attenzione, e noi siamo qui per aiutarti a fare il primo passo.

A partire dal 15 ottobre 2025 i cittadini residenti nel Comune di Bologna potranno presentare domanda per ottenere un contributo sull'affitto, nell'ambito del bando regionale Fondo affitto 2025.

