La sfida tra potere e innovazione si infiamma in Lombardia: la Fondazione Fiera Attilio Fontana sembra pronta a cambiare volto, con un possibile addio a Enrico Pazzali e l’arrivo di nuovi protagonisti. Una svolta improvvisa che segna un capitolo decisivo per Milano e il suo polo fieristico. Restate con noi, perché gli sviluppi sono ancora da scoprire e potrebbero riscrivere il futuro di questa storica istituzione.

Milano, 26 giugno 2025 – Brusca ed improvvisa accelerata in Regione Lombardia sul caso Fondazione Fiera. Secondo indiscrezioni, già stamattina nella riunione del pre-Giunta, che precede la Giunta vera e propria, approderà la delibera che pone fine alla presidenza di Enrico Pazzali e indica i nuovi vertici dell'ente di largo Domodossola. Italian Senate President, Ignazio La Russa, attends the RaiUno Italian tv program 'Cinque minuti' conducted by Italian journalist Bruno Vespa in Rome, Italy, 28 October 2024. ANSAANGELO CARCONI Il ballottaggio. Il successore di Pazzali, come si vocifera da tempo, dovrebbe essere Giovanni Bozzetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fondazione Fiera, Attilio Fontana pronto a dare il benservito a Enrico Pazzali. In pole Giovanni Bozzetti

