Fondamentalisti cattivi Così l' imam espulso attacca la Lega

In un clima di tensione e polemiche, l’imam espulso da Bologna ha deciso di rispondere alle recenti critiche rivoltegli dalla sindaca Cisint, alzando il tono contro la Lega e le sue posizioni. Un episodio che evidenzia come i conflitti tra istituzioni e figure religiose siano sempre più al centro del dibattito pubblico. La vicenda si inserisce in un contesto complesso di questioni identitarie e politiche, mettendo in luce le sfide di un’Italia multietnica e democratica.

Espulso dall'Italia, e con un ricorso pendente al Tar, l'imam di Bologna ha attaccato Anna Maria Cisint che aveva criticato le parole del suo successore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Fondamentalisti cattivi". Così l'imam espulso attacca la Lega

