Follia in paese | fugge a tutto gas dalla polizia e rischia di travolgere un' altra auto

Follia in paese: un uomo di 36 anni, dopo aver visto la paletta della Polizia Locale, ha deciso di scappare a tutta velocità lungo via Brescia a Leno, mettendo a rischio l'incolumità di tutti. La sua corsa sfrenata, iniziata come un tentativo di fuga, ha rischiato di causare un incidente grave coinvolgendo un'altra auto. La sua corsa è terminata solo grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, dimostrando ancora una volta quanto siano fondamentali la prudenza e il rispetto delle regole sulla strada.

