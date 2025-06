Foligno la casa degli orrori | abusava e faceva abusare anche della figlia minorenne

Una vicenda agghiacciante scuote Foligno: un uomo di 41 anni ha trasformato la propria casa in un vero e proprio incubo, abusando della figlia minorenne, della moglie e di altri minori. La scoperta e l'arresto rappresentano un passo importante nella lotta contro la violenza domestica e gli abusi. La giustizia è finalmente intervenuta per spezzare questa spirale di orrore e garantire tutela alle vittime.

Foligno (Perugia), 26 giugno 2025 – Era una casa degli orrori. Dove avveniva di tutto. Botte e minacce, ma anche abusi sessuali sulla figlia, s ulla moglie e su altri minori. L'incubo è finito con l'arresto dell'aguzzino: un uomo di 41 anni residente a Foligno. Nello specifico, dall’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Spoleto, è emerso che il 41enne, nel corso del tempo, aveva posto in essere, in svariate occasioni, condotte violente sia sotto il profilo verbale che fisico e psicologico ai danni della coniuge, arrivando persino, in alcune occasioni, a percuotere violentemente la figlia avuta dalla stessa in una precedente relazione e la propria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Foligno, la casa degli orrori: abusava (e faceva abusare) anche della figlia minorenne

In questa notizia si parla di: foligno - casa - orrori - figlia

Fermata per omicidio la figlia sopravvissuta alla strage di Altavilla Milicia compiuta da Giovanni Barreca; Segrega la moglie in casa per quattro lunghi anni: Se esci non vedrai più tua figlia; Satanismo, si riaccendono i riflettori sulla denuncia di una folignate: Fui venduta ad una setta.

Foligno, la casa degli orrori: abusava (e faceva abusare) anche della figlia minorenne - Su di lui gravano diverse accuse: maltrattamenti in famiglia, ma anche violenze sessuali su minori ... Scrive msn.com

Violenta la figlia e la fa stuprare da altri uomini: orrore a Foligno - È quello che hanno scoperto gli uomini della polizia di Stato del commissariato di Foligno che ... Segnala msn.com