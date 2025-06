Foggia di nuovo nella morsa della ' puzza' estiva le prime lamentele | L' aria è irrespirabile

Foggia torna a soffrire la fastidiosa morsa dell’estate, con un’insopportabile puzza che avvolge i quartieri periferici. Le prime segnalazioni indicano un disagio crescente, mentre i residenti, ormai esasperati, chiedono interventi immediati per porre fine a questo fenomeno che si ripete ormai da anni. È arrivato il momento di trovare soluzioni durature per restituire serenità e qualità della vita alla nostra città.

Foggia torna nella morsa della 'puzza' che - nottetempo - pervade interi quartieri della città. Il fenomeno si ripete ormai da anni, sempre nelle sere d'estate. Da ieri, le prime segnalazioni giunte da diversi quartiere cittadini, tutti periferici. I residenti sono esasperati: "Non è possibile.

